Ein familienfreundlicher, integrativer Sportanlass für alle - das ist der Gedanke hinter den Basler Sommerspielen, die am Wochenende zum Ferienanfang erstmals ausgetragen wurden.

Und zwar auf den Sportanlagen St.Jakob; dort massen sich mehrere Hundert Freizeit-Sportlerinnen und -Sportler in den Mannschaftssportarten Fussball, Beach-Volleyball und Streetball. Zwar gab es Ranglisten und Sieger sowie Verlierinnen. «Aber viel wichtiger ist das gesellschaftliche Motiv», sagt Sabri Dogan vom Verein ASK (Austausch in Sport und Kultur). Er habe im Vorfeld dieser Spiele einige Anrufe von Leuten gehabt, die ihn gefragt hätten, welche Preise es denn da zu gewinnen gäbe. «Als ich ihnen sagte, wir könnten nur symbolische Preise ausrichten, hörte ich oft, dass sie nicht interessiert seien. Aber genau diese Leute wollen und brauchen wir nicht.»

Weitere Ausgabe geplant

Auch wenn die Teilnehmerzahl vor allem beim gleichzeitig stattfindenden Kulturprogramm (u.a. mit verschiedenen Bands aber auch dem Chor «Singen ohne Grenzen») möglicherweise wegen der Hitze und zahlreichen Konkurrenz-Veranstaltungen etwas unter den Erwartungen geblieben sei, sagt Sabri Dogan, gehe man davon aus, dass diese Basler Sommerspiele in der Zukunft wieder stattfinden würden.