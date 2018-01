Mit dem 6. Platz in St. Moritz erfüllt Sabina Hafner die Kriterien für Olympia. Selektioniert wird am Mittwoch.

Vor einem Jahr kehrte Sabina Hafner nach einer Pause in den Leistungssport zurück. Das Ziel war klar definiert, die olympischen Spiele in Südkorea. Mit dem letzten Rennen vom Wochenende gelang es ihr, die Kriterien von Swiss Olympic zu erfüllen.

Nominiert wird am Mittwoch. Bis dann muss sich die Baselbieterin noch gedulden. Kommt es aber so weit, so darf sie bereits zum dritten Mal an olympische Spiele fahren. Hafner war bereits im Jahre 2006 in Turin dabei und im Jahre 2010 in Vancouver. Sie erhofft sich in diesem Jahr einen Rang mit einem Diplom.

Die Saison begann für Hafner nicht sehr erfolgversprechend. In den beiden ersten Rennen im November 2017 belegte sie lediglich den 17. und den 15. Rang. Dank einem Formanstieg gelangen ihr mit den beiden letzten Rennen die beiden besten Resultate.