Lionel Weber spielt Tischtennis bei Rio Star Muttenz - und mass sich in Montreux mit den Elitespielern von Europa.

Tischtennis-Halbprofi klopfte bei Europas Besten an

Der 22-jährige Lionel Weber spielt seit seiner Jugend Tischtennis. Und zwar für den Verein TTC Rio Star Muttenz. Zwischendurch jagte er vier Jahre lang auch für den französischen Verein St. Louis den kleinen weissen Bällen nach. Das sei keine grosse Umstellung gewesen, sagt der Student der Sozialwissenschaft der Universität Bern: «Die Strukturen sind in Frankreich einfach viel professioneller als bei uns.»

Unter den 16 besten von Europa

An diesem Wochenende versuchte Weber nun einen weiteren Schritt in Richtung Elite zu machen. Und zwar am europäischen Turnier der 16 besten Tischtennisspieler. Das sei schmeichelhaft, sagt Lionel Weber. Denn das er da mitspielen darf, verdankt er der Gastgeberrolle der Schweiz: «Ich profitiere von einer Wild Card, welche eben der Gastgeber erhält.»

Allerdings hatte Lionel Weber dann in seiner Achtelfinal-Partie keine Chance: Er unterlag dem Dänen Jonathan Groth deutlich mit 0:4. Lionel Weber war dabei schon vor dem Turnier Realist: Er hoffe zwar auf einen Exploit, «doch wenn nicht, war es immerhin eine sehr gute Erfahrung für mich», sagte er gegenüber dem Regionaljournal am Schluss eines Abschluss-Trainings für das Turnier in Montreux.