Im Unterschied zum Triathlon rennen die Athleten beim X-Terra Lauf nicht auf einer Strasse, sondern im Gelände. Auch die auf dem Fahrrad zurückzulegende Strecke ist im freien Gelände. Dies verändere die Erlebnisse, sagt Sportgast Veronika Ziemke. «Es kommt schon vor, dass du plötzlich um ein Reh oder ein Wildschwein herum rennst. Das passiert dir beim Triathlon kaum.»

X-Terra Läufe gibt es auf der ganzen Welt. Die Sportart zwar nicht so populär wie Triathlon, doch gibt es Rennen in ganz Europa, in Australien und auch auf Hawaii Dort finden jedes Jahr dann auch die Weltmeisterschaften im X-Terra statt.

Veronika Ziemke qualifizierte sich schon viermal für die Weltmeisterschaften. Zweimal verzichtete sie aber darauf: «Zeit und Geld fehlten, da bleibe ich lieber zu Hause und helfe auf dem elterlichen Bauernbetrieb.»

Neben der Arbeit auf dem Bauernbetrieb arbeitet Veronika Ziemke noch für die Pro Senectute. Als Kursleiterin unterrichtet sie alte Menschen und hilft, diese Menschen fit zu halten: «Wir spielen viel zusammen. Das fördert die Motivation». Veronika Ziemke ist 49 Jahre alt und lebt mit ihren Kindern und ihrem Mann auf dem elterlichen Bauernhof in Wahlen.

