Birsfeldens Zentrum ist seit Jahrzehnten keine Augenweide. Deshalb überrascht es nicht, dass auch die Birsfelder Bevölkerung seit Langem eine Aufwertung ihres Ortskerns verlangt.

2015 erarbeitete die Gemeinde ein Stadtentwicklungskonzept. 2016 gab es einen Studienwettbewerb, der vom Planungsbüro Harry Gugger aus Basel gewonnen wurde. Im Somme wurde das Projekt nach Mitsprache durch die Bevölkerung von Grund auf neu überarbeitet. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass der Vorschlag nun besser geworden ist.

Öffnung zu Rhein und Wiese

Der Plan sieht an der Hauptstrasse einen markanten, gepflästerten Platz vor. Von dort soll in Richtung der Schulhäuser mehr Grünfläche entstehen. Kernidee des Konzeptes ist es, den Ortskern in Richtung Wiese und Rhein zu öffnen.

Als nächstes muss nun die Gemeindeversammlung am 10. Dezember den Kredit für das Quartierplanungsverfahren bewilligen. Der Quartierplan soll dann im Sommer 2020 der Gemeindeversammlung vorgelegt werden.

