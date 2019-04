Wer die Anklageschrift der Basler Staatsanwaltschaft zu dem am Dienstag beginnenden Tötungsprozess liest, braucht starke Neven. Als das Opfer in diesem Fall bereits bewusstlos am Boden lag, schlug und trat der mutmassliche Haupttäter, ein heute 29-jähriger Mann, weiter auf den Oberkörper und den Kopf des Mannes ein, um ihn letztlich am Gurt hochzuheben und aus «mindestens einem halben Meter Höhe» auf die asphaltierte Treppe am Basler Rheinbord zu werfen. Das Opfer erlag anderthalb Stunden nach dem Angriff seinen Kopfverletzungen.

Die beschriebene Tat, welche sich am 28. Juli 2018 kurz nach Mitternacht ereignete, sorgte für Aufsehen wegen der brutalen Ausführung, weil sie sich in zentraler Lage am Unteren Rheinweg vor zahlreichen Augenzeugen abspielte, und wegen des nichtigen Auslösers. Vorausgegangen war nämlich ein vermuteter Handy-Diebstahl.

Ein zweiter Täter mischte sich ein

Kurz vor der Tat bat das 41-jährige Opfer den bei der Münsterfähre sitzenden, mutmasslichen Haupttäter um Geld, wobei dieser ihm keines geben wollte. Als Letzterer einige Augenblicke später sein Handy vermisste, vermutete er den 41-Jährigen als Dieb, stellte ihn und prügelte sofort auf ihn ein. Mehrmals schlug er dem ihm körperlich klar unterlegenen Opfer mit den Fäusten gegen den Kopf, bis dieses das Bewusstsein verlor.

Ein Passant, welcher den mutmasslichen Haupttäter flüchtig kannte, mischte sich ein, als der Schläger ihm bescheinigte, ihm sei soeben das Handy gestohlen worden, und verpasste dem Opfer ebenfalls einen Faustschlag. Auch er - heute 19 Jahre alt - muss sich nun wegen vorsätzlicher Tötung vor dem Gericht verantworten. Ob das Opfer tatsächlich das Handy des Haupttäters gestohlen hatte, konnte bis heute nicht geklärt werden.