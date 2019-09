Erneute Klima-Demonstration in Basel

Der Klimastreik geht in eine weitere Runde: Zwischen 500 und 1000 Schülerinnen und Schüler, sowie einige Erwachsene, versammelten sich um 11 Uhr in Basel auf dem Barfüsserplatz. Somit waren es ähnlich viele Teilnehmende als bei den letzten grossen Freitag-Klimastreiks in Basel.

Bild 1 / 3 Legende: Schweigeminute auf der Mittleren Brücke. SRF Bild 2 / 3 Legende: Diese Mädchen aus Nennigkofen (SO) demonstrieren zum ersten Mal. SRF Bild 3 / 3 Legende: Klare Botschaften: Die Politik müsse handeln. SRF

Die Streikenden fordern erneut den nationalen Klima-Notstand und eine klimaneutrale Schweiz bis in Jahr 2030. Ausserdem rufen sie - genau einen Monat vor den National- und Ständeratswahlen - dazu auf, auch wirklich wählen zu gehen. Der 18-jährige Simeon etwa sagt: «Parteipolitik ist uns egal, es geht um den Inhalt. Wir wollen, dass sich nach den Wahlen die Mehrheit im Parlament für und nicht gegen unsere Zukunft einsetzt.»

Der Streik ist der Auftakt zu einer weltweiten Aktionswoche, die mit einer nationalen Demonstration am 28. September in Bern zu Ende geht.