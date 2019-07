Bei der Baselbieter Polizei gingen in der Nacht auf Freitag 188 Meldungen über Sturmschäden ein.

Gewitter lässt in Birsfelden einen Brückenkran einstürzen

Donner, Wind und Blitze am Ende der Hitze: Am Freitagabend sind zum Teil heftige Gewitter über die Region gezogen. In Birsfelden brachten die Winde einen 400 Tonnen schweren, rund 80-jährigen Brückenkran zu Fall.

Dabei wurde zwar niemand verletzt, doch es entstand Sachschaden. Dieser konnte laut einem Communiqué der Polizei Basel-Landschaft von der Nacht auf Samstag noch nicht exakt beziffert werden. Die Zerstörungen seien jedoch «gross», hiess es.

Legende: Der Brückenkran - am Morgen danach. Franziska Tschopp-Hipp

Der 400 Tonnen schwere Brückenkran an der Hafenstrasse im Birsfelder Hafen sei mit aller Wahrscheinlichkeit durch das starke Gewitter, welches zur Zeit des Einsturzes niederging, zum Einsturz gebracht worden, schrieb die Polizei. Der Kran hatte Baujahr 1940.

Das Gebiet musste lokal abgesperrt werden, da in unmittelbarer Nähe ein baugleicher Kran steht. Dessen Statik musste aufgrund des Sturmes zuerst überprüft werden.

Drei Gemeinden betroffen

Im Baselbiet gingen in der Nacht auf Samstag nicht weniger als 188 Meldungen über Sturmschäden ein. Betroffen waren neben Birsfelden auch die Gemeinden Muttenz und Münchenstein.

Gemeldet wurden auf Strassen gestürzte Bäume beziehungsweise Äste, von Dächern gelöste Ziegel und Wasser in Gebäuden. In Muttenz seien drei Fahrzeuge von umgestürzten Bäumen beschädigt worden.

Bild 1 / 2 Legende: Entlang der Wiese in Basel sind etliche Bäume umgestürzt. Stephan Gassmann Bild 2 / 2 Legende: Unterführung in Kleinbasel steht unter Wasser. Patrick Künzle/SRF

In Lörrach fand im Rahmen des Stimmenfestivals das Konzert der Sängerin Mayra Andrade im Rosenfeldpark nicht statt. Die Veranstaltung wurde nach dem Auftritt der Vorband abgebrochen. Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher wäre gefährdet gewesen, begründeten die Veranstalter via Lautsprecher den Abbruch.