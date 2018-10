Bruno Schallberger, Präsident des Curlingzentrums in Arlesheim, ist stolz auf das Turnier Swiss Cup Basel: «Es ist eines der Spitzenturniere in der Welt.» Am Turnier spielen Welt- und Europameister sowie Olympiateilnehmer.

Schallberger sagt, Curlingspieler seien meist treue Turnierteilnehmer: «Wenn ein Curler ein Turnier in seinen Kalender aufnimmt, bleibt er einem oft auch längerfristig erhalten.» Dabei helfe aber sicherlich auch das verhältnismässig hohe Preisgeld, das am Swiss Cup Basel locke.

Nachwuchs vernachlässigt

Trotz des renommierten Turniers in Arlesheim haben Teams aus der Region Mühe mit dem Niveau mitzuhalten. Schallberger sieht den Grund vor allem in der Nachwuchsarbeit, die man in den letzten Jahren vernachlässigt habe: «Es ist ein langer Weg. Daran müssen wir arbeiten.» Es sei aber auch viel in Bewegung gekommen und es gebe wieder vielversprechende junge Teams: «Ich denke, dass wir in zwei bis drei Jahren wieder an der Spitze mitreden können,» sagt Schallberger.