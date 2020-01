Ständeratspräsident Hans Stöckli (SP/BE) hatte die Ehre, die Swissbau 2020 zu eröffnen. Der traditionelle Ribbon Cut geriet zu einem «Baulatten-Schnitt». Denn statt des traditionellen roten Bands zersägte Stöckli eine Holzlatte auf dem Basler Messeplatz.

Etwas kleinere Messe

Zum ersten Mal sind in der Swissbau auch die zwei früheren Fachmessen Ineltec und Sicherheit integriert. Trotz der Zusammenführung ist die Messe etwas geschrumpft. Die Ausstellungsfläche sinkt gegenüber 2018 um 10'000 auf 110'000 Quadratmeter. Die Zahl der Aussteller geht von 1'046 auf 902 zurück.

Trial and Error

Das Motto der diesjährigen Swissbau lautet «Trial and Error - Mut für Neues?». Zwar stehe die Bau- und Immobilienwirtschaft für Qualität und Beständigkeit. In Zeiten der Digitalisierung würden aber etablierte Prozesse immer mehr in Frage gestellt, halten die Veranstalter fest.

Zusätzlich zur eigentlichen Messe bietet die Swissbau ein Netzwerk- und Veranstaltungsprogramm unter dem Namen «Swissbau Focus» sowie eine Sonderschau mit dem Titel «Swissbau Innovation Lab».