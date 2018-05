Der Tag der Arbeit stand landesweit unter dem Slogan Lohngleichheit. In Basel sprach zu diesem Thema unter anderem SP-Nationalrat Beat Jans. Die Antwort auf die Lohndiskriminierung könne nicht eine Anpassung der Frauen an die männliche Arbeitswelt, «sondern dass die Arbeitswelt gerechter, weiblicher wird», so Jans. Und Gewerkschaftsbund-Präsidentin und Grossrätin Toya Krummenacher betonte: «Ohne Gleichberechtigung und Chancengleichheit keine freie Gesellschaft.»

Speziell in Erscheinung traten am Basler 1.Mai-Zug die Sans Papiers. Eine grössere Gruppe trat - teils maskiert - an die Öffentlichkeit. Sie wollten so ihr Anliegen einer kollektiven Regularisierung ins Bewusstsein rufen.