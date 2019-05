230 Weingüter in der ganzen Schweiz öffnen am 1. Mai ihre Keller, darunter sind auch etwa ein Dutzend aus dem Baselbiet.

Seit rund zehn Jahren führen die Schweizer Weingüter den Tag der offenen Weinkeller durch. Interessierte haben so die Gelegenheit, ihre Winzer kennenzulernen und hinter die Kulissen zu blicken. Rund ein Dutzend Weinproduzenten aus dem Baselbiet machen dieses Jahr am Aktionstag mit.

Keine Abgaben an Händler

Der Aktionstag soll auch helfen, den Direktverkauf ab Hof anzukurbeln, sagt Urs Jauslin, Inhaber des gleichnamigen Weingutes in Muttenz und Vizepräsident der Weinproduzenten Region Basel und Solothurn. Dieser sei wichtig, da die Winzer so keine Prozente an die Zwischenhändler abführen müssen.

Jauslin selber bietet den Direktverkauf während des ganzen Jahres an. Viele andere, kleinere Weinbauern verzichten allerdings darauf, da mit dem Direktverkauf auch viel Aufwand verbunden ist.