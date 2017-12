Knapp 20'000 Jugendliche weilen zur Zeit in der Region, beherbergt von Gastfamilien. Sie alle sind angereist für das Europäische Taize-Jugendtreffen, welches dieses Jahr das 40-Jährige Jubiläum feiert.

Gründung im Burgund

Taizé, das ist eine ökumenische Bruderschaft im französischen Burgund. Die Communauté von Taizé wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet und wurde zum weltweit ersten ökumenischen Bruderorden. Seither zieht diese Gemeinschaft viele Gläubige aus aller Welt an - besonders auch viele Jugendliche.

Nun trifft sich die Taizé-Jugend in Basel. Fünf Tage lang feiern sie gemeinsam ihren Glauben. Auch der Prior der Gemeinschaft, Frère Alois, ist in Basel: «Für mich steht die Freude im Zentrum. Eine Freude, die keine Flucht ist, sondern uns sensibel macht für die Not anderer.»