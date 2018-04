Für 4,49 Millionen Franken möchte die Basler Regierung Kantonspolizei und Sondereinheit besser für die Terrorbekämpfung ausrüsten. Geplant sei die Anschaffung neuer Schutzausrüstungen und Maschinenpistolen, sagte Sicherheitsdirektor Baschi Dürr am Freitag vor den Medien. Zudem erhalte die Sondereinheit ein neues «Sonderschutzfahrzeug», sprich einen neuen Panzer. Mit dem neuen Fahrzeug könnten Menschen evakuiert werden, beispielsweise wenn sie sich in einem «ungesicherten Gebiet» befinden, so der Sicherheitsdirektor.

Zu den Anschaffungskosten kommen jährlich wiederkehrende Kosten von 250ʹ000 Franken dazu.

«Wir gehen die Terrorbekämpfung aus einer Position der Stärke an», so Dürr, Basel-Stadt sei gut aufgestellt bei der Terrorbekämpfung. «Wir haben eine hohe Polizeidichte und auch in der Rettung viele Profi-Elemente, zudem arbeiten wir eng und gut zusammen.» Letzteres geht unter anderem auf den Massnahmenplan «Radikalisierung und Terrorismus» zurück. Dieser stützt sich auf die vier Handlungsfelder Prävention, Krisenvorsorge, Schutz und Repression.