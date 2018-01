In Basel fährt bald ein Bus mit Elektroantrieb

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) testen ab Herbst einen Elektro-Gelenkbus. Der rein elektrisch angetriebene Niederflurbus soll auf allen BVB-Linien eingesetzt werden. Nachgeladen werden soll seine Batterie jeweils bei der Garage Rank innert 30 Minuten.

Legende: Der Elektrobus der Firma VDL stammt aus den Niederlanden. ZVG, VDL

Die BVB stellten in einer Mitteilung in Aussicht, ab 2027 "vollständig emissionsfrei unterwegs" zu sein. Der BVB-Strom stamme ausschliesslich aus erneuerbaren Quellen. Mit dem Gelenkbus des niederländischen Herstellers VDL wolle man nun "erste praktische Erfahrungen" mit der neuen Technik sammeln. - Schwestermodelle davon fahren etwa in Eindhoven und Köln zu Dutzenden schon länger.

Einsatz auf allen BVB-Linien

Das genaue Einsatzkonzept wird noch erarbeitet. Für die halbstündigen Schnelladungen muss der Bus jeweils zur Hauptbusgarage der BVB fahren. Neben dem eigenen Personal müssten auch Blaulichtorganisationen auf das System vorbereitet sein - Batteriebrände etwa bei Unfällen sind gefährlich. Das Pilotprojekt mit dem VDL-Bus solle "entscheidende Erkenntnisse für das Beschaffungskonzept der Zukunft" bringen, hiess es weiter.