Alle kommen sie aus der Ferne. Anja Dirks, Leiterin des Festivals Belluard in Fribourg, Inga Schonlau, Dramaturgin am Theater Neumarkt in Zürich, Antu Romero Nunes, Regisseur am Hamburger Thalia Theater und Jörg Pohl, Schauspieler, ebenfalls am Hamburger Thalia Theater - dieses Vierer-Team soll künftig das Basler Schauspielhaus führen.

Auf die vier wartet eine grosse Aufgabe, denn der jetzige Schauspielchef und Theaterintendant Andreas Beck hat Basel wieder in die europäische Spitzenliga geführt. Benedikt von Peter, designierter Intendant des Basler Theaters, sagt, für ihn sei immer klar gewesen, dass er Beck nicht kopieren wolle. Das sei auch gar nicht möglich. Vielmehr sei sein Wunsch, dass die vier Neuen dem Basler Schauspiel ihren eigenen Stempel aufdrückten.

Generationenwechsel

Anja Dirks wies darauf hin, dass sie alle eine Gemeinsamkeit hätten. Alle vier seien von ähnlichen Theatergrössen wie Peter Carp oder Barbara Mundel geprägt worden. Aber das Theater bleibe nie stehen, sondern entwickle sich stetig weiter. Konkretes zur neuen Programmierung für die Saison nach Beck, also ab 2020, können die vier noch nicht sagen. Sie wissen auch erst seit kurzen, dass sie zusammenarbeiten werden.

Etwas fällt indes jetzt schon auf: Der bisherigeTheaterintendant und Schauspielchef Andreas Beck ist 1965 geboren, die Neuen alle 5 bis 18 Jahre später. Am Schauspielhaus kommt es also auch zu einem Generationenwechsel.