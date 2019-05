Arlesheim: Am 18. Juni geht die 4. Etappe der Tour de Suisse in Arlesheim zu Ende.

Die Radfahrer werden das Ziel zweimal passieren, denn es gibt eine spezielle Zusatzrunde.

Münchenstein: Am 19. Juni startet die nächste Etappe in Münchenstein auf dem Areal der Primeo Energie (früher EBM).

In beiden Gemeinden gibt es eine Gewerbeausstellung und Attraktionen wie an einem Volksfest.

Der Präsident des Organisationskomitees, Marc Rüdisühli, erwartet in Arlesheim bis zu 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in Münchenstein bis zu 5000. Das regionale Organisationskomitee arbeite ehrenamtlich, sagt Rüdisühli. Wie hoch das Budget sei, verrät er nicht. Er hofft aber, dass ein Gewinn herausschaut, der in die Förderung des Radsports fliessen soll.