Es ist das älteste Läckerliunternehmen der Stadt, «Jakob's Basler Läckerli». 1753 gegründet, verkauft das Geschäft heute vier Sorten Läckerli aus drei Jahrhunderten. Eine lange Tradition, die seit diesem Jahr von neuen Besitzern fortgeführt wird, Charlotte und Andreas Kuster übernahmen das Geschäft im Winter.

«Ich habe schon immer davon geträumt, ein eigenes Unternehmen zu führen», sagt Andreas Kuster, der lange bei einer Rückversicherungsfirma arbeitete. Dass er nun Läckerlifabrikant geworden ist, sei ein Zufall. Er habe auch bei anderen Unternehmen angefragt, beim Läckerliladen in der St. Johannsvorstadt sei er schliesslich fündig geworden.

« Unsere Vorgänger verliessen sich ganz auf die Stammkunden » Andreas Kuster

Läckerlifabrikant

Seit der Übernahme im Januar führen Andreas und Charlotte Kuster «Jakob's Basler Läckerli» nun ins 21. Jahrhundert. «Bis im letzten Jahr wurde die ganze Buchhaltung noch auf der Schreibmaschine erledigt», sagt Kuster. Nun müssten sie die gesamte Organisation umstellen, das sei eine grosse Herausforderung.

Neue Verpackungen und ein Onlineshop

Nicht nur bei der Infrastruktur gäbe es viel zu tun, sondern auch bei Vermarktung. «Wir sind zurzeit daran, die Verpackungen einheitlich zu Gestalten.» Zudem würde er viele Firmen und Geschäfte anschreiben, um die Läckerli dort zu verkaufen. «In den letzten 80 Jahren wurde keine Werbung mehr gemacht, unsere Vorgänger verliessen sich voll und ganz auf die Stammkunden.»

Neu sollen die Läckerli auch in einem Onlineshop erhältlich sein. Am Produkt selbst wollen Charlotte und Andreas Kuster aber nichts ändern und bieten die gleichen Sorten an, wie in den letzten 300 Jahren des Läckerliladens.

(Regionaljournal Basel, 17.30 Uhr)