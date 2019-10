Die Stadt Basel war einmal eine Volleyball-Hochburg: Zwischen 1964 und 1982 gewannen die Spielerinnen von Uni Basel 19 Mal in Serie den Schweizermeistertitel. Seit einigen Jahren mischt nun Sm'Aesch Pfeffingen bei den Frauen wieder an der Spitze mit, bei den Männern gab es aber seit dem Abstieg des VBC Gelterkindens vor 18 Jahren keinen regionalen Vertreter mehr in der höchsten Liga. Das ändert sich nun. Nach dem Aufstieg im letzten Frühling startet Traktor Basel nächstes Wochenende in die NLA-Saison.

Neuer Coach, neuer Captain

Das Team von Neo-Coach Daniel Rocamora möchte sich in der höchsten Liga etablieren und um die Play-Offs mitspielen. Auf diese Saison zur Mannschaft gestossen ist der Bubendörfer Samuel Ehrat (27). Der Captain des Schweizer Nationalteams soll seine Erfahrung aus mehreren NLA-Saison in Näfels und Schönenwerd einbringen. Und die jungen Spieler als Captain unterstüzen.

Heimspiele als Events

Der Baselbieter Ehrat freut sich auf die Herausforderung. «Das Projekt baut auf einer sehr guten Arbeit im Junioren-Bereich auf. Wir wollen das NLA-Team als Zugpferd für die jungen Spieler etablieren», sagt der 27-Jährige im Sportgast-Interview, «dazu wollen wir innovativ sein und aus den NLA-Spielen einen coolen Event machen».

Die erste NLA-Saison der Vereingeschichte startet am 12. Oktober mit einem Auswärtsspiel in Genf. Eine Woche später spielen die Volleyballer in der Rankhof-Halle dann ihr erstes NLA-Heimspiel.