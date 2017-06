Was Deutsche Medien bereits am Wochenende berichteten, ist jetzt bestätigt: Andraz Sporar wird vom FC Basel für eine Saison an Arminia Bielefeld ausgeliehen.

Der 23-jährige Slowene wurde den Erwartungen beim FCB bisher nicht gerecht. In 21 Einsätzen in Liga und Cup gelangen dem Stürmer lediglich 2 Treffer. Beim deutschen Zweitligisten Bielefeld trifft Sporar auf Trainer Jeff Saibene, der vergangene Saison noch den FC Thun gecoacht hatte.