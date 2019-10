Beim Opfer des Unfalls am Mittwoch in der Austrasse handelt es sich um den 71-jährigen Arzt und Umweltaktivisten.

Trauer in Basel

Die genaue Ursache des Unfalls am Mittwochmorgen ist laut der Polizei noch unklar. Der Velofahrer sei gestürzt während ein Lastwagen ihn überholte. Anschliessend wurde der Velofahrer vom Hinterrad des Lastwagens überollt. Das Opfer starb noch auf der Unfallstelle.

Bild 1 / 5 Legende: Bekannt wurde der Basler Arzt vor allem durch seinen Einsatz im Kampf gegen die Zollfreistrasse zwischen Weil am Rhein und Lörrach. Aus Protest kettete sich Vosseler zusammen mit anderen Protestierenden an Bäume, die von der Fällung bedroht waren. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Während seines Protests gegen die Zollfreistrasse war das Medieninteresse gross. Der Einsatz gegen das Projekt lohnte sich aber nur bedingt. Die Strasse wurde gebaut. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Das Ende seines Hungerstreiks beging Vosseler auf dem Marktplatz in Basel. Auch hier erhielt er grossen Zuspruch aus der Basler Bevölkerung. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Vossler legte immer wieder lange Fussmärsche zurück. 2011 wurde er bei seiner Rückkehr nach Basel vom Basler Stadtpräsidenten Guy Morin, links, am Bahnhof in Basel begrüsst. Vosseler war zuvor innerhalb von 66 Tagen von Basel nach St. Petersburg gewandert. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Martin Vosseler war ein guter Freund von Bruno Manser. Hier sprachen beiden 1993 in Bern vor der Presse zu den schweizerischen Massnahmen zum Schutz der Regenwälder in Sarawak, Malaysia, und seinen Bewohnern. Keystone

Am Tag nach dem Unfall wurde bekannt, dass es sich bei dem Opfer um den Basler Arzt und Umweltaktivisten Martin Vosseler handelte. Dies berichtet das News-Portal «Onlinereports». Der ehemalige Basler Regierungspräsident und politische Weggefährte Guy Morin bestätigte die Meldung auf Anfrage des «Regionaljournal Basel» von Radio SRF.

«Ich bin sehr betroffen», sagt Morin. Vosseler habe ein riesiges «inneres Feuer» gehabt für die Umweltthemen. «Niemand konnte die Menschen so überzeugen und bewegen für diese Anliegen wie Martin Vosseler.» Vosseler sei ein Vorbild für ihn gewesen, sagt Morin. Wegen ihm sei er in die Politik gegangen.

Bekannt wurde Vosseler durch seinen Einsatz gegen den Bau der Zollfreistrasse bei Riehen. Vosseler kettete sich mit anderen Protestierenden an die Bäume, die von der Fällung bedroht waren. Zudem trat er in einem Hungerstreik. Vosseler gründete ausserdem die Umweltmesse «Sun21» und machte mit langen Fussmärschen auf Umweltthemen aufmerksam. So lief er von Basel nach Jerusalem oder nach St. Petersburg.

Martin Vosseler wurde am 4. Oktober 71 Jahre alt.