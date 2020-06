Keine weiteren Corona-Fälle an Basler Schule

Nachdem letzte Woche zwei Kinder aus dem Basler Isaak Iselin Schulhaus positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren, haben in den letzten Tagen vier weitere Personen aus deren Umfeld ebenfalls Symptome gezeigt.

«Zwei Kinder aus dem betroffenen Kindergarten und zwei Eltern hatten Anzeichen einer Atemwegserkrankung mit Husten und Halsschmerzen», erklärt der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen auf Anfrage des «Regionaljournal Basel» von Radio SRF.

Bei den vier Betroffenen sei deshalb sofort ein Corona-Test gemacht worden, dieser fiel jedoch negativ aus. Vermutlich handle es sich um eine einfache Erkältung, die auch im Sommer immer wieder vorkommt, vermutet Steffen. Umso wichtiger sei es, bei entsprechenden Symptomen sofort zu testen.

Den beiden positiv getesteten Kindern gehe es gut. Sie mussten nicht ins Spital und hätten sich erholt, sagt Steffen.

Viele Fragen und Unsicherheiten

Dennoch müssen rund 80 Personen aus dem Umfeld der beiden Kinder, also Kinder aus dem Kindergarten und der Primarklasse sowie deren Eltern, bis am Freitag in Quarantäne bleiben. «Wir haben telefonischen Kontakt mit ihnen. Eine eigentliche Kontrolle, ob sie das Haus nicht verlassen, gibt es jedoch nicht.»

Steffen zieht drei Wochen nach der Rückkehr der Kinder in die Schule trotz der beiden Fälle im Isaak Iselin Schulhaus eine positive Bilanz zum Schulstart. «Wir hatten zu Beginn sehr viele Anfragen und Unsicherheiten von besorgten Eltern. Diese konnten wir in direkten Gesprächen sehr gut klären.»