Von Rheinfelden bis Weil am Rhein - von Lörrach bis Grenzach: Das Umweltschutzabonnent wird ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 attraktiver. Der Gültigkeitsbereich des Basler U-Abos wird nach Deutschland ausgedehnt.

Das U-Abo des Tarifverbunds Nordwestschweiz TNW und die Abos des Regio Verkehrsverbunds Lörrach RVL sind dann neu sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland gültig. Dies gaben die Verantwortlichen des TNW und des RVL am Donnerstag vor den Medien bekannt.

Legende: Das U-Abo ist ab Mitte Dezember neu auch im blauen Teil des RVL gültig. zvg

Konkret gilt das U-Abo künftig also auch in den deutschen Städten Weil am Rhein, Lörrach und Rheinfelden sowie in den Gemeinden Grenzach-Wyhlen, Binzen und Eimeldingen im Landkreis Lörrach (RVL-Zonen 1, 2 und 3). Im Gegenzug sind alle Jahresabos des RVL in Basel-Stadt und in den angrenzenden Gemeinden (TNW-Zone 10) sowie in Rheinfelden AG (Zone 40) gültig.

Zweijähriger Testbetrieb

Mit dem Angebot wollen die beiden Verbünde ihren Kundinnen und Kunden das grenzüberschreitende Reisen vereinfachen. Derzeit ist der Kauf eines Zusatztickets nötig, wenn Besitzerinnen und Besitzer eines U-Abos zum Beispiel nach Lörrach fahren möchten.

Die beiden Verkehrsverbünde möchten während eines zweijährigen Probebetriebs erste Erfahrungen mit dem Angebot sammeln. Gleichzeitig soll in dieser Zeit geprüft werden, ob die Kooperation bis nach Frankreich ausgedehnt werden kann. Der Preis für das Schweizer U-Abo bleibt gleich.