Basel plant Wohnungen in Weil am Rhein

Seit den siebziger Jahren besitzt die Einwohnergemeinde Basel-Stadt jenseits der Grenze, beim Zoll Otterbach in Weil am Rhein, eine Fläche von rund 100'000 Quadratmetern Es ist sozusagen die Fortsetzung des Gebietes Lange Erlen beim Landschaftspark Wiese.

Weil am Rhein plante dort ursprünglich eine reine Gewerbezone. Nun, unter dem Druck der ständig wachsenden Stadt, mehr Wohnungen zu bauen, soll es eine Mischvariante geben: Gewerbe und Wohnen.

Teil der Bauausstellung IBA 2020

Dazu wollen Basel-Stadt und Weil am Rhein gemeinsam ein Konzept erarbeiten. Wieviele Wohnungen in welchem Zeitraum dort entstehen, sei aber noch völlig offen, sagt die Sprecherin von Immobilien Basel-Stadt, Barbara Neidhardt: «Wir wollen uns da nicht unter Druck setzen lassen.»

Vorstellbar sei auch, dass das Land im Baurecht abgeben werde, möglicherweise an einen Investor, sagt Barbara Neidhardt weiter.

Dieses Projekt sollte es den Menschen einfacher machen, sich die Visionen der Bauausstellung IBA 2020, welche die drei Länder am Dreiländereck miteinander verbinden, konkreter vorzustellen, sagt der Erste Bürgermeister von Weil am Rhein, Christoph Huber: «Neue Wohnungen direkt an der Grenze sind dann ja auch zu sehen und zu erfahren.»