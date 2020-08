In den letzten Jahren war die jährliche Generalversammlung der Genossenschaft Stadion St.Jakob-Park in einer halben Stunde durch - gestern Abend aber dauerte sie fast drei Stunden. Zu reden gaben in erster Linie die Nicht-Wahl eines FCB-Vertreters in den Vorstand, sowie die ausstehenden Mietstände des FC Basel.

Schon seit April zahle der FCB keine Miete mehr für die Nutzung des Stadions, sagte Markus Lehmann, der sieben Jahre lang Vorstandspräsident der Stadiongenossenschaft war und am Montagabend sein Amt planmässig weiterga. Für die Monate April, Mai und Juni hätten sie mit dem Club eine Mietstundung vereinbart, sie können also später bezahlt werden. Die Mieten für Juli und August aber seien fällig und bis jetzt nicht bezahlt worden: «Wir sind darüber ziemlich erstaunt, schliesslich verdiente der FCB jüngst viel Geld in der Europa League - offenbar will der Club nicht zahlen», sagt Lehmann.

Beim FC Basel heisst es am Dienstag auf Anfrage, sie hätten bei der Stadiongenossenshaft bereits zweimal nachgefragt, wie es nach der abgemachten Mietstundung weitergehen solle, bis anhin hätten sie aber keine Antwort bekommen. Es sei sicher nicht so, dass der Club die Mietkosten nicht zahlen könne, so FCB-Sprecher Simon Walter. 3,8 Millionen Franken zahlt der FCB der Stadiongenossenschaft jährlich, damit diese das Stadion inklusive Technik im Schuss hält.

Denkzettel für Clubführung

Ausserordentlich verlief an der Generalversammlung auch die Wahl des Vorstands. Der FC Basel stellt eigentlich immer einen Vertreter, neu schlug der Club jemand aus seiner Finanzabteilung vor. Die Genossenschafter verweigerten dem Mann aber die Wahl - als Zeichen des Misstrauens gegen die aktuelle Clubführung und deren Kommunikation, wie ein Genossenschafter sagt.