Am Freitagmorgen hat das Basler Bau- und Verkehrsdepartement an einer Medienkonferenz über die Baustellensituation in der Stadt Basel im 2020 informiert. Hier eine Übersicht:

Freie Strasse : Die «Freie» ist die zentrale Einkaufsmeile in Basel. Seit Jahren schon plant die Stadt deren Umgestaltung. Nun wird der Umbau in Angriff genommen. Die Trottoirs verschwinden, gepflästert wird die Strasse mit Quarzsandstein aus der Zentralschweiz. Die erste Bauetappe beginnt im August 2020 beim Bankverein

Nebst der Fahrbahn und den Trottoirs erneuern Tiefbauamt, BVB und IWB beim St. Alban-Tor die Gleise und die unterirdischen Leitungen. Die Bauarbeiten dauern von Gleiskreuzungen Burgfelderplatz: Die Gleiskreuzungen auf dem Burgfelderplatz haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Die BVB wird sie deshalb vom 10. bis 19. Februar 2020 erneuern. Die Haltestelle Burgfelderplatz wird zu einem späteren Zeitpunkt umgbaut.

Die Credit Suisse baut seit ein neues Parking beim Kunstmuseum mit 350 Parkplätzen unter dem St. Alban-Graben. Erneuerung Viertelkreis-Gundeli: Hier entsteht ein neuer Kreisel. Zudem werden Tramgleise, unterirdischen Leitungen und Strassenbelag der östlichen Gundeldingerstrasse sowie der Reinacherstrasse saniert. Die Bauarbeiten dauern bis ins Jahr 2022 .

Auch der Ausbau des Fernwärmenetz in Basel schreitet weiter voran. Grund dafür ist das Basler Energiegesetz, das seit 2017 den Ersatz von Öl- oder Gasheizungen nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Immer mehr Liegenschaftbesitzer entscheiden sich deshalb für Fernwärme zum Heizen.

Neben der Freien Strasse verlegt die IWB 2020 neue Fernwärmeleitungen in der Gundeldingerstrasse, Reinacherstrasse, im Byfangweg, im Claragraben, in der Bordeaux-Strasse, in der Dorfstrasse und am Weilerweg, in der Peter-Merian-Strasse, in der St. Alban-Anlage und in der Zeughausstrasse.