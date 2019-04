«Wart Ihr schon einmal an einer Klimademonstration der Jungen und habt dort zugehört?» fragte der Fraktionspräsident der Grünen Klaus Kirchmayr am Donnerstag im Landratssaal. Hätten die Bürgerlichen zugehört, dann hätten sie auch erfahren, welche Erwartungen die Jungen an die Politik hätten, sagte er, während sich im Parlamentssaal ein Raunen ausbreitete. «Ihr müsst Euch nicht wundern, wenn Euch bei diesen Themen keine Kompetenz zugeschrieben wird», rief Kirchmayr den Bürgerlichen zu.

Es sei nicht Aufgabe des Parlaments, sich um solche Sachen zu kümmern, konterte FDP-Fraktionschef Rolf Richterich. Und zu Kirchmayr und seinem Statement sagte er ironisch: «Hammer, hattest Du nicht noch mehr? Das war sackstark.» Er sei tatsächlich noch nie an einer Klimademo gewesen, so Richterich weiter. Und er blieb weiterhin ironisch, als er sagte, er gehe davon aus, dass sich die Jungen ihr Fastfood in einer Gamelle holen und diese danach waschen, «denn das ist ja Klima-neutral.»

Der SP-Vorstoss zur Prüfung eines Plastikverbots in Verwaltung und Schulen hatte danach keine Chance im Landrat, er wurde klar abgelehnt.