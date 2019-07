Ein in Deutschland immatrikuliertes Tankschiff sollte Basel in Richtung Deutschland verlassen. Es legte am Dienstagabend um 19.20 Uhr vom Liegeplatz an der Uferstrasse in Kleinbasel ab. Kurz nach dem Ablegen fiel der Hauptmotor aus, worauf das Schiff auf die Grossbasler Seite getrieben wurde. Es prallte mit dem Bug in den Elsässerrheinweg. Dort richtete es Sachschaden an an der Rheinpromenade.

Legende: So sieht der Schaden an der Rheinufer-Promenade aus - unterhalb des Novartis Campus. zVg

Nach der Kollision konnte der 34-jährige Schiffsführer die Maschine wieder starten und unter Mithilfe der Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt am gleichen Liegeplatz auf der Kleinbasler Seite anlegen. Für die Dauer der Rettung musste der Rhein auf diesem Abschnitt für die Schifffahrt gesperrt werden. Der Schiffsführer und die drei Matrosen an Bord blieben bei der Kollision unverletzt. Beim Schiffsführer verlief die Alkoholprobe negativ.