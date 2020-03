Derzeit stehen rund 100 Sanitätssoldaten in der Region Basel im Einsatz. Sie entlasten die Sanität und Spitäler.

Soldaten helfen in Basler und Baselbieter Spitälern

Die Armee greift in Corona-Zeiten den zivilen Organisationen auch in der Region Basel unter die Arme: Seit einer Woche sind Sanitätssoldaten mit Rettungswagen in beiden Basel unterwegs.

In Basel-Stadt im Einsatz sind aktuell zwei Fahrer sowie vier Sanitätssoldaten, wie Oberstleutnant Beat Kopp vom Spitalbataillon 5 am Mittwoch vor den Medien sagte. Ende der Woche werde das Armeeaufgebot auf zwölf Soldaten und vier Fahrzeuge verdoppelt. Die Soldaten seien sehr motiviert für ihren ersten Ernsteinsatz: «Meine Leute waren richtig heiss darauf.»

Die Zusammenarbeit sei trotz anfänglicher Skepsis zur vollen Zufriedenheit angelaufen, sagte Kopp weiter. Martin Gabi, Leiter der Basler Berufssanität, äusserte sich zusammen mit den Regierungsräten Baschi Dürr (FDP) und Lukas Engelberger (CVP) erleichtert über den Armeeeinsatz. «Wir sind sehr dankbar für diese Hilfe», so Baschi Dürr.

Grossaufgebot der Armee im Baselbiet

Auch im Kanton Baselland sind seit einer Woche Armeeangehörige im Einsatz. Zunächst habe eine zehnköpfige Gruppe geholfen, Patienten ohne Coronavirus-Infektion aus dem Covid-19-Referenzspital Bruderholz in die anderen Kantonsspital-Standorte zu verlegen.Seit einigen Tagen würden umgekehrt Covid-19-Patienten ins Bruderholzspital gefahren.

Am Montag seien weitere 90 Angehörige des Spitalbataillons 66 in Liestal eingetroffen, teilte der kantonale Krisenstab am Mittwoch mit. Sie unterstützen den Pflegedienst der beiden Kantonsspital-Standorte Liestal und Bruderholz.