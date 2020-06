Ein Verein will mit Kursen und Beratungsgesprächen Jungunternehmen auch in Zukunft unter die Arme greifen.

Rund 280 junge Unternehmen nutzten im vergangenen Jahrzehnt das Angebot der Startup Academy. Das Konzept ist einfach: Leute mit guten Geschäftsideen sollen von Experten aus der Wirtschaft und den Hochschulen der Region profitieren. Wissen vermittelt wird über Kurse sowie Beratungsgespräche, so der Präsident der Startup Academy, Markus Kindle: «Leute, die Erfahrung haben sollen dazu beitragen, dass das Geschäftsmodell funktioniert.»

Bambusvelos und regionale Burger

Besonders Kleinstunternehmerinnen und -unternehmer besuchten in den vergangenen Jahren die Kurse an der Startup Academy. So zum Beispiel das Geschäft «Changboo», welches in Basel Fahrräder aus Bambus herstellt oder auch die Betreiber des Foodtruck «Meat an Greet», welche auf den Strassen der Region Burger verkaufen und durch die TV-Show «Bumann, der Restauranttester, national bekannt wurden. Ein Projekt, auf welches Markus Kindle besonders stolz ist: «Es ist schön zu sehen, wenn wir junge motivierte Leute unterstützen können und sie nach fünf Jahren ein gestandenes Unternehmen führen.»