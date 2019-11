In Basel sind seit der Einführung der neuen 100-Franken-Note besonders viele Postomaten defekt.

Derzeit spuckt in Basel rund jeder fünfte Geldautomat der Postfinance kein Geld aus. Schuld sei in den meisten Fällen die neue 100-Franken-Note, die seit September im Umlauf ist, sagt Postfinance-Sprecher Johannes Möri: «Diese Noten kleben im Gerät zusammen und dadurch wird die Ausgabe der Geldscheine blockiert.»

Keine Probleme bei Banken

Die Postomaten reagieren auch in anderen Ortschaften schlecht auf die neue 100er-Note. In Basel seien aber besonders viele Automaten betroffen, weil das Netz der Postomaten im engen Stadtgebiet dichter sei als anderswo. «Wir behandeln Basel deshalb prioritär, damit wir möglichst rasch eine Besserung hinbekommen», verspricht Möri. Möglichst rasch - das heisst, dass die Geldautomaten im Laufe des Novembers alle wieder funktionieren sollten, so der Postfinance-Sprecher.

Kein Problem mit den neuen Banknoten bekunden die Geldautomaten der Banken in Basel. Bei UBS, Basler Kantonalbank und Bank Cler heisst es auf Anfrage, es seien keine Störungen bekannt.