Der geplante Bahnanschluss an den Euroairport gerät immer stärker in Kritik. In den vergangenen Wochen äusserten sich einzelne Parteien skeptisch. Nun meldet auch Allschwil, die grösste Gemeinde des Kantons, Bedenken an.

Der Gemeinderat begründet die ablehnende Haltung damit, dass eine Bahnanbindung eine Zunahme der Flugbewegungen und damit mehr Fluglärm über Allschwil zu Folge hätte. Dies könne der Gemeinderat gegenüber seinen Anwohnerinnen und Anwohnern nicht verantworten.

«Die Gemeinde Allschwil leidet unter dem Fluglärm und dieses Problem müssen wir in den Griff bekommen», sagt Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli. Allschwil werde alles bekämpfen, das möglicherweise zu mehr Lärm führe. Ein Problem sei der Fluglärm vor allem morgens und abends, wenn die Leute sich im Schlaf gestört fühlen.