Eisfläche mitten in Riehen

Der Abwart des Freizeitzentrum Landauer in Riehen hatte dieses Jahr ein spezielles Projekt: Auf dem Basketballfeld zog er eine Eisfläche auf. Dafür brauchte er viel Geduld und einen guten Wecker. In den nächsten Tagen verschwindet die Eisbahn allerdings wieder.

Abwart Remo Spengler musste in den letzten Tagen jeweils früh aus den Federn. Jeweils um 4 Uhr widmete er sich der Eisfläche. «Um diese Uhrzeit sind die Temperaturen ideal, um die Eisfläche zu spritzen», sagt Spengler. Schicht für Schicht sei so in den letzten Tagen eine kleine Kunsteisbahn entstanden.

Diese wird rege genutzt. Jeden Tag kommen etwa 30 bis 40 Leute. Eintritt verlangt das Freizeitzentrum nicht. Und auch die Miete der Schlittschuhe ist gratis. Dies verdanke man einem glücklichen Zufall, sagt Remo Spengler: «Die Kunsteisbahn Margarethen hat vor ein paar Jahren ein paar Schlittschuhe ausgemustert, die man nicht mehr gut schleifen konnte. Statt auf dem Abfall landeten sie bei mir», sagt er schmunzelnd.

In ein paar Tagen ist der Schlittschuhspass auf dem Landauer allerdings zu Ende. Dann steigen die Temperaturen wieder und das Eis schmilzt. «Dann kann ich zwar wieder länger schlafen», sagt Spengler, «aber es schmerzt auch ein bisschen.»