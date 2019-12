In einer internationalen Abstimmung rangiert der Basler Weihnachtsmarkt europaweit auf Platz 6.

Rund eine Million Besucher am Basler Weihnachtsmarkt

Am Montagabend geht in Basel der Weihnachtsmarkt zu Ende. Die Organisatoren vom Basler Standortmarketing sind mit der diesjährigen Ausgabe zufrieden. Leiterin Sabine Horvath sagt: «Das Wetter war sehr stimmungsvoll und hat viele Leute angelockt. Der Weihnachtsmarkt 2019 wird als sehr guter Jahrgang in die Geschichte eingehen.»

Zunehmend Leute, die von weit her anreisen

Rund eine Million Besucherinnen und Besucher hätten den Basler Weihnachtsmarkt besucht. Viele kämen aus der Region und dem nahen Ausland, allerdings sei auch ein Trend zu beobachten, dass Touristen von immer weiter her anreisen. «Wir haben zunehmend Leute aus allen Teilen der Schweiz», sagt Horvath, «aber auch viele Gäste aus England oder sogar aus Australien, die sich in Europa dann gleich mehrere Weihnachsmärkte anschauen.»

In einem gesamteuropäischen Voting, bei welchem die Teilnehmenden die besten Weihnachtsmärkte Europas wählten, erreicht Basel den sechsten Rang. Dies bei rund 280'000 abgegebenen Stimmen. «Dieses Ergebnis bestätigt, dass unser Markt etwas besonderes bietet, dass wir mit unserem gesamten Auftritt als Weihnachtsstadt wahrgenommen werden», sagt Horvath.