Roche plant in Basel drei weitere Hochhäuser

Der Basler Pharmakonzern Roche plant - nach dem Bau der zwei grossen Türme am Rhein - weitere Neubauten. Der Grund: Die alten Laborgebäude an der Solitudepromenade am Rhein stehen ab 2023 leer, weil die dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins neue Forschungs- und Entwicklungszentrum im Norden des Areals einziehen. Die alten Laborgebäude sollen deshalb abgerissen werden.

Legende: So soll der Solitude-Park künftig aussehen. zVg

Ersetzt werden diese Gebäude durch eine «lockere Bebauung inmitten von Grünflächen», wie Roche in einer Medienmitteilung schreibt. Roche schwebt vor, dass bis zu vier Gebäude, darunter drei Hochhäuser, gebaut werden sollen. Diese Pläne hat der Konzern zusammen mit dem Architekturbüro Herzog & de Meuron erarbeitet. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll für Fussgängerinnen und Velofahrer mehr Raum an der Rheinpromenade zur Verfügung stehen, verspricht Roche.