Die Anregung sei von ihm selbst gekommen, sagte David Degen am Dienstag, als er erstmals nach dem Aktienkauf vor die Medien trat. «Ich bin auf Bernhard Burgener zugegangen.» Nicht einmal seinen Zwillingsbruder Philipp, der ebenfalls für den FC Basel gespielt hatte, habe er zu Beginn eingeweiht. «Das ist ein absoluter Alleingang von mir.» Ein Alleingang, den er aus seinem Privatvermögen bezahle - und zwar ohne finanzielle Absichten. «Ich bekomme keinen Lohn, ich bringe Geld ein», so Degen.

In den Club bringe er Fachkompetenz und viele Kontakte mit und sei bereit, das Führungsteam damit zu bereichern. Seine Rolle interpretiert Degen strategisch, die operative Führung sollen weiterhin jene Leute innehaben, welche heute schon in der Verantwortung stünden, also CEO Roland Heri und Sportchef Ruedi Zbinden. Er selber werde im Hintergrund bleiben.

Firma leitet jetzt Bruder Philipp

David Degen hatte in den vergangenen Jahren unter anderem als Spielervermittler viele Kontakte geknüpft. Zusammen mit seinem Bruder Philipp hat er eine Firma gegründet, die Fussballspieler berät. Die beiden haben mit ihrer Firma auch schon Spieler an den FC Basel vermittelt.

Die neue Rolle von David Degen könnte deshalb problematisch sein. Dies auch deshalb, weil er Teil der technischen Kommission des Vereins werden soll. Das ist jenes Gremium, in welchem Spielertransfers diskutiert werden. David Degen betont aber, dass er alle Aufgaben abgegeben habe, welche er in der Firma mit seinem Bruder hatte. Er habe den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat gegeben und seine Aufgaben an Philipp weitergegeben. «Für mich ist es klar, dass es diesen konsequenten Schritt braucht.»

Sollte der FCB in Zukunft mit einem Spieler verhandeln, der von Philipp Degen betreut wird, werde David Degen beim FCB in den Ausstand treten. Das sei auch vertraglich so festgehalten. Sein Engagement beim FC Basel zu intensivieren, also noch mehr Aktien von Bernhard Burgener abzukaufen, das sei derzeit nicht geplant.