Mit seiner Installation will Pascal Trudon an die Widerstände erinnern, die das Gassenzimmer vor 25 Jahren auslöste.

Der Künstler und Fotograf begleitete die Basler Drogenszene in den 90-er Jahren mit seiner Kamera.

So sah das Gassenzimmer vor 25 Jahren aus.

Das Gassenzimmer wurde genau an der Stelle wieder aufgebaut, wo es vor 25 Jahren stand.

Der gesellschaftliche Zusammenprall hätte kaum grösser sein können: 1992 errichtete der Kanton Basel-Stadt an der Dufour-Strasse, gleich neben dem Kunstmuseum, ein Gassenzimmer für Drogenabhängige. Der Aufschrei war vorprogrammiert; die Kunstszene und das Bildungsbürgertum wehrten sich vehement gegen dieses «Fixerstübli».

Stiefvater war Museumsdirektor

Der Künstler Pascal Trudon bekam diese Auseinandersetzung hautnah mit. Als Stiefsohn des damaligen Direktors des Kunstmuseums ging er als Jugendlicher im Museum ein und aus, kannte die illustren Gäste des Hauses. Dass diese «Humanisten» sich später derart gegen ein Gassenzimmer wehrten, habe ihn regelrecht schockiert, wie er sagt.

Gleichzeitig habe er sich schon immer für die Schicksale von Randständigen interessiert. «Ich war zu jener Zeit vor allem als Reportage-Fotograf tätig. Ich wollte die Schicksale der Aussenseiter unserer Gesellschaft dokumentieren». Und so kam es, dass Trudon - er war damals Mitte 30 - selber zu den Süchtigen im Basler «Fixerstübli» ging, sie ein Jahr lang begleitete, porträtierte und ihren Alltag festhielt.

Intime Situation

Diese Fotografien kann man nun im Innern eines «neuen» Gassenzimmers betrachten, das Trudon eigens für die Ausstellung nachbauen liess. An einem anderen Ort wolle er die Fotografien nicht zeigen, betont der Künstler. «Sie sollen dort zu sehen sein, wo sie auch entstanden sind. Ich reinszeniere quasi die Situation von damals.» So könne er der Intimität des Gassenzimmers gerecht werden, in welcher die Aufnahmen gemacht wurden.

Die Widerstände gegen das Gassenzimmer an der Dufourstrasse haben am Schluss übrigens gewirkt: Das Gassenzimmer wurde nach nur einem Jahr an einen anderen Ort verlegt.

Die Ausstellung «Es war einmal beim Kunstmuseum», Link öffnet in einem neuen Fenster ist bis am 4. November zu sehen.