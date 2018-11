Während der Sanierung der Osttangente und dem Bau des Rheintunnels soll der Verkehr via Deutschland umgeleitet werden. Das sagt Richard Kocherhans vom Bundesamt für Strassen (Astra), das mit Deutschland über mögliche Umleitungen während der Sanierung der Osttangente verhandelt hat.

Autofahrerinnen und Autofahrer sollen auf die A98 umgeleitet werden, um Staus auf der Osttantente möglichst zu vermeiden. Die A98 umfährt Rheinfelden, Weil am Rhein und Lörrach nördlich. Sie kann von Deutschland aus befahren werden oder via A2 und A3 in der Schweiz. Der Vorteil: Die Automobilisten bleiben weniger in den vielen Staus auf der Osttangente stecken.

Um den Autofahrerinnen und Autofahrern die Umleitung schmackhaft zu machen, wird nicht nur die Umleitung angezeigt, sondern auch die geplante Reisezeit via Osttangente oder - schneller - via Rheinfelden. «Wir rechnen mit einer Verlagerung von 10 bis 15 Prozent des Verkehrs, den wir um Basel umleiten können», sagt Kocherhans.

Die Anzeigetafeln schalten sich ein, wenn es auf der Osttangente zuviel Verkehr hat.