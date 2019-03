SRF: In Zürich haben Grüne und Grünliberale gewonnen, SVP und FDP verloren. Kann man dieses Resultat auf die Baselbieter Wahlen vom nächsten Wochenende übertragen?

Marc Bühlmann: Punkto Mobililisierung und Trend kann man davon ausgehen, dass es im einen Kanton ähnlich aussehen dürfte wie im andern. Aber natürlich ist Zürich in vielen Bereichen ein ganz anderer Kanton als Baselland.

Vor vier Jahren wählte Baselland vor Zürich und die Verschiebungen waren sehr ähnlich. Kann man davon ausgehen, dass Baselland jetzt auch kinker und grüner wird?

Ich könnte mir vorstellen, dass der Trend anhält. Schon vor den Zürcher Wahlen zeigten Grüne und Grünliberale aufsteigende Tendenz und die SVP eher absteigende. Mit der Klimadebatte kam ein wichtiges Thema dazu, von dem die Öko-Parteien profitieren. Das dürfte auch in Baselland der Fall sein, aber nur, wenn die Mobilisierung ähnlich ist.

Das heisst, in Zürich ist es den Grünen Parteien gelungen, Leute an die Urne zu bringen, die sonst nicht gewählt haben.

Man kann nicht davon ausgehen, dass Leute, die vor vier Jahren SVP gewählt haben, jetzt grün gewählt haben. Es ist eher so, dass mit Themen mobilisiert werden konnte, die der SVP nicht in die Hände gespielt haben. Es gibt auch Parallelen im Wahlkampf zwischen beiden Kantonen: man pflegt den bürgerlichen Schulterschluss und sagt, man habe es in den letzten vier Jahren eigentlich gut gemacht. In Zürich hat das nicht funktioniert respektive nicht mobilisiert. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass es in Baselland ähnlich sein wird.