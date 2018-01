Die Landrätin der Grünen, Marie Theres Beeler erhielt beim zweiten Wahlgang der Stadtratswahlen 1708 Stimmen. Ihre Gegenkandidatin Karin Jeitzinger von der FDP erhielt 1084 Stimmen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 33 Prozent.

Die Wahl von Marie-Theres Beeler hatte sich bereits nach dem ersten Wahlgang von Ende November abgezeichnet, den sie mit bestem Resultat hinter sich brachte. Damit tritt Marie-Theres Beeler die Nachfolge von Lukas Ott im fünfköpfigen Stadtrat von Liestal an.

In den nächsten Tagen entscheidet sich, wer die Nachfolge von Lukas Ott im Stadtpräsidium antritt. Als mögliche Kandidaten gelten der Vize-Präsident Franz Kaufmann (SP) und Daniel Spinnler (FDP).

Nach ihrer Wahl in den Stadtrat von Liestal will Marie-Theres Beeler ihr Landratsmandat abgeben. Sie wolle sich auf ihre neue Aufgabe in der Liestaler Regierung konzentrieren. Marie-Theres Beeler ist seit 2009 Landrätin der Grünen.