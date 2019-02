Drei Sitze musste die BDP bei den Wahlen 2015 einbüssen im Baselbieter Landrat. «Das war eine Enttäuschung» sagt Marie-Therese Müller, Landrätin aus Reinach. Alleine fühle sie sich aber nicht. In der Fraktion mit der CVP fühle sie sich gut aufgehoben. Als Einzelsprecherin sei es allerdings schwierig das Programm der BDP rüberzubringen.

Sie sei auch keine laute Politikerin, die sich zu jeden Thema äussern muss, sagt Marie-Therese Müller. «Mir liegt das nicht so, ich arbeite lieber in der Fraktion und in der Kommission mit und suche da nach Lösungen.» Im Landrat werde viel Parteipolitik gemacht und die Diskussionen seien nicht immer konstruktiv.

«Wir konnten vor allem in den Gemeinden zulegen in den letzten vier Jahren.» 21 Amtsträger habe die BDP mittlerweile. «In den Gemeinden ist man näher an den Leuten.» Dort könne die BDP auch zeigen wofür sie stehe.