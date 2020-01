Die nächsten Jahre seien entscheidend, sagt Architekt Tobias Hilbert. «Wir müssen jetzt handeln. Ein Gebäude, dass jetzt gebaut wird, hat mindestens 50 Jahre Bestand.» Der Bausektor habe einen grossen Einfluss auf den Klimawandel: Gebäude und deren Betrieb seien für rund 40 Prozent des CO2-Ausstosses verantwortlich, so die Initianten, die sich im Verein «Countdown 2030» zusammengeschlossen haben.

Legende: Eine Digitaluhr am Steinenberg zählt die Jahre, Tage, Stunden und Sekunden bis ins Jahr 2030. zvg

Der Countdown wurde in der Nacht auf 2020 symbolisch auch mit einer Leuchtanzeige beim Architekturmuseum am Steinenberg in Basel gestartet. Eine Digitaluhr zählt die Jahre, Tage, Stunden und Sekunden bis zum Jahreswechsel 2030. Wissenschaftler sagen, dass die nächsten zehn Jahre für die Menschheit entscheidend seien, in denen man gravierende Folgen des Klimawandels noch abwenden könne.

«Auch mal einen Auftrag ablehnen»

Der Verein will Berufskollegen für das Thema sensibilisieren und fordert ein Umdenken: «Es geht darum gute Ideen für nachhaltiges Bauen aufzuzeigen und im extremsten Fall auch einen Auftrag abzulehnen, wenn die Ziele der Bauherrschaft nicht mit den eigenen Zielen übereinstimmen», erklärt Hilbert.

Nachhaltigkeit in der Baubranche könne man beispielsweise durch verdichtetes Bauen erreichen, aber auch durch vermehrten Umbau von bestehenden Gebäuden statt deren Abriss oder dass vermehrt Baustoffe wie Holz eingesetzt werden.

Die meisten der 15 Gründungsmitglieder des Vereins «Countdown 2030» sind Architektinnen und Architekten aus Basel. Ihr Ziel ist nun, das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen in der Branche zu suchen - beispielsweise an Fachmessen wie der Swissbau in Basel oder auch über die sozialen Medien.