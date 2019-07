26000 Bäume stehen in Basel. Einige davon können mit dem heissen Sommer nicht umgehen. So kann es zu Unfällen kommen.

Es ist kurz nach neun Uhr abends. Langsam fährt ein Auto aus der Garage des Claraspitals durch die Kleinriehenstrasse. Da kracht es plötzlich. Ein grosser Ast bricht von einer ausladenden Kastanie und fällt auf den fahrenden Wagen. Die Polizei muss ihn abschleppen, das Auto ist nicht mehr fahrtüchtig.

Legende: Der Wagen musste abgeschleppt werden zVg

Seltener Vorfall

Dass Äste auf fahrende Autos fallen, komme in Basel selten vor, sagt Toprak Yerguz, Mediensprechen der Polizei Basel. In Verbindung mit einem Sturm kenne er solche Vorfälle, aber an gewöhnlichen Sommerabenden ohne Wind passiere das so gut wie nie. Das Auto, welches am Freitagabend durch die Kleinriehenstrasse fahren wollte, sei so stark beschädigt gewesen, dass die Weiterfahrt unmöglich war. Die 72 jährige Fahrerin wurde beim Unfall nicht verletzt.

Nicht auf der Liste gefährlicher Bäume

In der Stadt Basel stehen rund 26'000 Bäume auf öffentlichem Grund. Die Stadtgärtnerei stellte fest, dass einige Bäume auf den heissen Sommer 2018 und die anhaltende Trockenheit empfindlich reagieren. So führt die Stadtgärtnerei Buch über jene Bäume, die für Passanten und Autofahrerinnen gefährlich sein könnten. Die Kastanie am Kleinriehenweg, gegenüber des Claraspitals, war jedoch nicht auf dieser Liste verzeichnet.

Bäume bekommen bei extremer Hitze Trockenheitsstress. Das heisst, dass der Druck im Inneren des Baumes fällt und so Äste abbrechen.

Die Stadtgärtnerei reagiert auf den Vorfall von letztem Freitag mit vermehrten Kontrollen. Dass immer mehr Bäume auch in der Stadt unter der Hitze leiden werde in Zukunft zunehmen. Emanuel Trub spricht von einer globalen Veränderung.