Vor bald 50 Jahren, am 21. Juli 1969, landete die Columbia, das Raumschiff der Mission Apollo 11, auf dem Mond - wenig später betraten mit Edwin Aldrin und Neil Armstrong die ersten Menschen den fernen Himmelskörper. Ein historisches Ereignis, zu dessen Jubiläum in den Messehallen ab Mitte April eine viermonatige Ausstellung hätte stattfinden sollen. Doch die Raumfahrt-Expo «Lift off to space» wird nicht abheben, das Projekt ist gestorben.

Organisator Guido Schwarz begründet den Entscheid gegenüber dem «Regionaljournal Basel» damit, dass der Zeitplan für die Messe, welche er im Juni letzten Jahres angekündigt hatte, letztlich zu straff gewesen sei. «Wir hatten Mühe, Sponsoren für die Messe zu finden», sagt Schwarz.

Eingegliedert in «Fantasy Basel»

Ganz auf extraterrestrische Erlebnisse verzichten müssen die Weltall-Fans indes nicht. Anstelle einer grossen Expo auf 13'000 Quadratmetern, präsentiert Schwarz nun Zahlen und Fakten rund um die Raumfahrt im Rahmen der «Fantasy Basel» - deutlich redimensioniert allerdings, auf nur 600 Quadratmetern. Zu sehen sein soll dort die ganze Geschichte der Eroberung des Weltalls, von Jules Verne, über die Mondlandung bis zu aktuellen Themen der Weltraumforschung.