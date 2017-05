Stadtgespräch Wer bezahlt wieviel an die Uni Basel?

Am Stadtgespräch von Radio SRF und Volkshochschule beider Basel verteidigte Rektorin Andrea Schenker-Wicki ihre Universität in der Diskussion mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Die Universität Basel sei gut aufgestellt und Finanzsorgen hätten sie schon mehrmals in ihrer Geschichte geplagt.

kenc; Regionaljournal Basel, 06:32 Uhr