Künftig wird es im historischen Bürgerhaus am Prattler Schmittiplatz nicht nur eine Ausstellung geben, sondern auch Workshops und Abendanlässe. So will die neue Leiterin Johanna Schmucki frischen Wind in das rund 350 Jahre alte Gebäude bringen, sagt sie. «Die Leute sollen sich aktiv beteiligen können. Wer beispielsweise einen Workshop zur Salzgewinnung besucht, kann auch gleich selber ein Kräutersalz mischen.» Zudem will sie jeden Monat einen Abendanlass organisieren, bei dem es meist auch Essen und Trinken gibt.

Wichtig ist aber auch die Dauerausstellung, die neu gemacht wurde und bei welcher die Industriegeschichte einen wichtigen Teil ausmacht. Gestaltet wurde diese vor allem vom Basler Atelier Degen und Meili. 300'000 Jahre Industrie- und Vor-Industrie-Geschichte habe man aufgearbeitet, erzählt Jennifer Degen und erwähnt für Pratteln wichtige Firmen der vergangenen Jahrzehnte wie Buss, Rohner, Firestone und weitere. «Wir haben uns dabei auch um die bis anhin kaum bekannte Geschichte der Frauen in der Prattler Industrie bemüht», sagt Jennifer Degen.

Bild 1 / 4 Legende: Das Prattler Bürgerhaus am Schmittiplatz soll in Zukunft sowohl Ort für Veranstaltungen wie auch Museum sein. zVg Bild 2 / 4 Legende: Die Kulturanthropologin Johanna Schmucki leitet das Prattler Bürgerhaus und will es zu einem Treffpunkt in Pratteln machen. zVg Bild 3 / 4 Legende: Säurefabrik, Rohner, Persil, Buss und mehr: Pratteln lebt seit Langem mit der Chemie. zVg Bild 4 / 4 Legende: Mit der Schliessung der Prattler Firestone gab es 1978 erstmals in der Schweizer Geschichte eine Massenentlassung. zVg

Ein Stock im wiedereröffneten Bürgerhaus ist frei. Da soll es Platz für andere Ausstellung und Anlässe geben.

Auftakt ist am Sonntag. Dann wird das Bürgerhaus mit einem Fest im Museum und auf dem Schmittiplatz eröffnet. Es beginnt um 11 Uhr und dauert bis zum Abend.