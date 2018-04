Wer in Basel-Stadt das Wirtepatent erlangen will, kann beim Wirtverband einen 16 tägigen Kurs zur Vorbereitung auf die Prüfung machen. Alles in allem kostet das knapp 3300 Franken.

Vermittelt werden Grundkenntnisse zu Gastgewerbegesetz, Ausländerrecht, Brandschutz, Umweltrecht, Arbeitsrecht/GAV, Sozialversicherungsrecht/Lohnbuchhaltung, Steuerrecht, Arbeitssicherheit, Alkoholgesetz, Warenkunde und Lebensmittelrecht.