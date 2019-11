Laut einer Umfrage der Handelskammer beider Basel blickt die Mehrheit der Unternehmen trotz Brexit und Handelskonflikten eher optimistisch in die Zukunft.

44% der Unternehmen beurteilen den Geschäftsgang mit «gut».

40 der Unternehmen beurteilen den Geschäftsgang mit «befriedigend».

14% sagen, es laufe «unbefriedigend», ein Prozent sagt gar «schlecht».

44 Prozent der Unternehmen beurteilen den aktuellen Geschäftsgang

mit «gut». Dies entspricht nach Angaben der Handelskammer beider Basel einer leichten Abnahme im Vergleich

zur Einschätzung im Frühling dieses Jahres. Noch immer

bewerteten 40 Prozent der Unternehmen den aktuellen Geschäftsgang

mit «befriedigend» und 15 Prozent mit «unbefriedigend».

Diese beiden Wertkategorien seien praktisch unverändert.

Höhenflug vorbei

Der Höhenflug im Jahr 2018 bis anfangs 2019 finde mit diesen Aussagen keine Fortsetzung. Noch immer aber sei die Wirtschaft der Region Basel in guter

Verfassung. Die leicht schwächere Konjunktur gibt aktuell keinen

Grund zur Sorge, lautet das Fazit der Handelskammer.

Als Zugpferd zeigt sich erneut die gesamte Life-Science-Branche. Von den Handelstreitigkeiten zwischen den USA un China, den USA mit der EU und dem Brexit scheint sie kaum betroffen zu sein. Krank werden die Leute immer.

Klagen kommen hingegen vor allem aus dem Industriesektor. Dieser beliefert die grossen Märkte in Europa, aber auch in den USA und Asien. In diesem Sektor wirken sich die neuen Handelshemmnisse viel stärker aus.