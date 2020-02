Die Stiftung Blindenheim Basel will das bestehende Wohnheim an der Kohlenberggasse zurückbauen und plant dort einen Neubau. Dies, weil der aktuelle Bau aus den 70er Jahren nicht mehr den heutigen Wohnbedürfnissen entspricht. Am Donnerstag reichte die Stiftung das Baugesuch für das 40-Millionen-Projekt ein. In rund einem Jahr soll mit den Arbeiten begonnen werden. Während der dreijährigen Bauzeit ziehen die Bewohnerinnen und Bewohner in die ehemalige Reha Chrischona in Bettingen.