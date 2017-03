Der Umzug in Weil a.R. war der krönende Abschluss der schwäbisch-alemannischen Bauernfasnacht.

Rund 150 Cliquen und Zünfte aus Baden-Württemberg und der Schweiz bildeten am Sonntag Nachmittag einen kilometerlangen Umzug durch die Innenstadt der süddeutschen Grenz-Stadt. Alles in allem nahmen über 4000 Narren am Umzug teil. Die grösste Fasnachts-Veranstaltung in Südbaden lockte nach Angaben der Polizei 30-40'000 Zuschauerinnen und Zuschauer an.